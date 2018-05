Na Ďáblickém hřbitově uctili památku obětí druhé světové války

„Těší nás, že se zúčastnili i zástupci některých ambasád. Jen je nám líto, že bratři Poláci k nám už pět let nejezdí,“ uvedl Kalivoda. Památník polské armádě je na Žernosecké ulici před školou. „Do Prahy dorazili až po 10. květnu, podíleli se ale na osvobození Náchodska a Krkonošska,“ připomenul Kalivoda podíl polských vojáků na osvobozování Československa v roce 1945.

„Ne všichni z nich padli v průběhu Pražského povstání. Část tvoří lidé, kterým se podařilo utéci z německých transportů, zapojili se do bojů a zemřeli až za několik měsíců v důsledku zranění, která utrpěli,“ řekl Jaroslav Kalivoda, předseda místní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu.

Na kobyliské střelnici si připomenou oběti heydrichiády

Odpoledne připomene Český svaz bojovníků za svobodu také památku obětí heydrichiády na střelnici v Kobylisích. Podle Kalivody má i toto místo těsnou spojitost s Pražským povstáním, byly tam totiž uložené zbraně, které Pražané k obraně potřebovali.

„Jen na mostu Barikádníků, kde jsme byli včera, bylo pět barikád. Padlo tam přes 80 lidí. Nejmladší z nich byl 14letý kluk, který pomáhal dávat náboje do kulometu,“ uvedl předseda. Jeho místní organizace patří mezi nejaktivnější, on sám pořádá přednášky ve školách a vodí školáky na místa spojená s válkou a osvobozením. „Zajímavé je, že se o to více zajímají děvčata než chlapci,“ řekl.

V organizaci je například také žena, která přežila koncentrační tábor Terezín, nebo syn ředitele strašnického krematoria. Tam Němci za války vozili těla popravených, zejména z Pankráce. Vedli jejich seznamy, které si po spálení těl brali zpět. „A oni (vedení krematoria) dokázali opsat seznamy asi 2500 lidí,“ uvedl Kalivoda. Díky tomu se zachovala památka těchto popravených.