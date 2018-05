Ruské vedení používá Zemanova slova o novičoku jako důkaz, že Británie lže

S informací, že látka byla vyrobena v ruském Šichany přišel britský deník The Times na základě informací tajných služeb. Gary Aitkenhead, který vede laboratoř v Porton Down, však řekl, že přesný zdroj látky identifikován nebyl.

Zemanových slov o novičoku si všiml i Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. „Pravděpodobně je to další krok, který nás přibližuje chvíli, kdy více a více zemí bude cítit, že jsou vtaženy do této avantýry,“ řekl. Zemanovo vyjádření komentoval i ruský senátor Alexej Puškov. Ten je označil za „mocný úder pro verzi Londýna, která i tak praská ve švech.“

Kolik jedu bylo k otravě potřeba?

Do případu Skripalovy otravy vstoupil v pátek také šéf Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) Ahmet Üzümcü. Ten oznámil, že při útoku v Salisbury mohlo být použito více novičoku, než se dosud předpokládalo. „Aniž bych znal přesné množství, bylo mi řečeno, že mohlo jít o 50 až 100 gramů, což je více, než je potřeba pro výzkumné aktivity,“ řekl pro deník The New York Times.

To by stavělo do nového světla i Zemanův výrok. Ten totiž prohlásil, že se jed vyráběl i v Česku v malém množství. Podle dřívějších vyjádření znalců to mohlo být jedině pro laboratorní účely a v jednotkách gramů.

Jeden ze spoluautorů látky označované jako novičok Leonid Rink s tvrzením šéfa OPCW polemizoval. „To je nějaký zlý sen. Salisbury by z takového množství celé vymřelo. To je bojové množství,“ řekl pro ruskou státní agenturu RIA Novosti.

Rink v březnu řekl, že až do počátku 90. let pracoval na státem podporovaném programu produkce novičoku. Působil prý 27 let ve státní laboratoři v nyní uzavřeném městě Šichany. „Na novičoku pracovala velká skupina specialistů v Šichanech a v Moskvě,“ uvedl.

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov přitom popřel, že by se substance vyráběla v bývalém SSSR nebo v Ruské federaci. Ruská diplomacie agentuře AFP sdělila, že na tomto stanovisku trvá.