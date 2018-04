ANO nechce mít požadavek na rezignaci odsouzeného ve smlouvě

Připustil nicméně, že se hnutí pokusí sociální demokraty uspokojit. „Je to dál součástí dohod. Uvidíme, jak se to nakonec dohodne, ale i já budu akceptovat, pokud na tom bude shoda – kompromisní znění,“ dodal.

Podle místopředsedy ANO a vicepremiéra v demisi Richarda Brabce by takové ustanovení bylo účelové. „Nikdy to v žádné koaliční dohodě nebylo, přesto ta situace teoreticky mohla nastat. Stejně tak bychom tam mohli účelově dát celou řadu případů, které mohou nastat – za jakých okolností má člověk odstoupit,“ uvedl.

Sociální demokraté chtějí, aby Andrej Babiš odešel z vlády v případě, že v eventuálním trestním řízení vyřkne prvoinstanční soud verdikt „vinen“ – a to i tehdy, když zůstane rozsudek nepravomocný. Babišovo hnutí ANO to sice nevylučuje, ale nechce, aby byl takový příslib uveden v koaliční smlouvě, kterou s ČSSD vyjednává.

video Richard Brabec: Je to součástí dohod, uvidíme, jak se to nakonec dohodne

Předseda ČSSD Jan Hamáček ujistil v neděli v Otázkách Václava Moravce , že je záruka Babišova odchodu v případě nepravomocného odsouzení pro stranu zásadní. Z požadavku neustoupí. „Toto je maximum, kam sociální demokracie mohla ustoupit s vědomím, že tady se snažíme zajistit této zemi funkční vládu. A snažíme se to tedy vtělit do koaliční smlouvy,“ řekl.

ANO není nadšeno ani z dalšího požadavku sociálních demokratů – aby hnutí SPD Tomia Okamury přišlo o své postavení v orgánech Poslanecké sněmovny. Podle Richarda Brabce by pokus o převolení některých míst ve sněmovně byl riskantní.

„Sněmovna byla podle výsledků voleb nějak ustavena, jak z hlediska vedení, tak vedení výborů. Teď přichází sociální demokracie s jasným zadáním na některé lidi. Nám se to nelíbí, není to dobře, vyvolá to další problémy ve sněmovně. Pak bychom se museli bavit o úplné změně sil,“ míní místopředseda ANO.