Koalice s ČSSD je nejméně špatné řešení, míní šéf sněmovny Vondráček

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) věří, že do prázdnin by mohla vzniknout vláda. Ze všech možných řešení je podle něj koalice s ČSSD to nejméně špatné. Prohlásil to v Interview ČT24 s tím, že nabídku koaliční smlouvy předloženou hnutím ANO Lidovému domu považuje za velkorysou.