CVVM: Podpora ANO mírně klesla, polepšili si ODS a lidovci

Hnutí ANO má podle dubnového volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) stále největší podporu. V porovnání s únorovými a březnovými výsledky se ale jeho zisk snížil pod třicetiprocentní hranici. Od března si naopak mírně polepšily ODS a hlavně KDU-ČSL. TOP 09 a STAN by získaly méně než pět procent hlasů a do sněmovny by se tak nedostaly.