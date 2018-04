Senátoři ČSSD vystoupili proti vládě s ANO. Hamáček se razantním výrokům diví

„Respektujeme rozhodnutí předsednictva (ČSSD), které bylo učiněno, byť velmi těsnou většinou – kdyby se zdrželi hlasování ti, kteří do budoucna mají být ministry či náměstky, tak by neprošlo,“ poznamenal předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha.

Podle něj je v klubu poměrně jednotný názor, že by sociální demokracie měla v tomto volebním období zůstat v opozici a konsolidovat se, jako to v minulosti udělala ODS. A to i kvůli špatnému volebnímu výsledku, ČSSD loni ve sněmovních volbách získala 7,3 procenta hlasů.

Za podmínek, které ANO nabízí, by podle senátorů ČSSD do vlády vstupovat neměla. Důvody pro odmítnutí jsou podle Víchy minimálně tři: Trestně stíhaný člověk ve vládě (Babiš odmítá odstoupit, i kdyby byl odsouzen), nutnost opírat se ve sněmovně o KSČM (ANO a ČSSD nemají většinu) a existence neformální koalice ANO, KSČM a SPD. Ta se naposledy projevila při volbě předsedy sněmovní komise pro kontrolu GIBS, kterou Vícha označil za „formu provokace“.

Vícha připustil, že postoj k vládě s ANO by mohl sociální demokraty rozštěpit. S postojem nejít do vlády však podle předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) souhlasí „prakticky všichni“ členové klubu. Sociální demokraté mají v horní komoře čtyřiadvacet senátorů a drží tak nejsilnější klub.

ČSSD chtěla konec každého odsouzeného člena vlády

ČSSD požadovala, aby v koaliční smlouvě byla povinnost člena vlády odstoupit z funkce v případě prvoinstančního odsouzení. Babiš tento požadavek ale odmítl a řekl, že k tomu nevidí důvod. Uvedl také, že už je „alergický“ na to, že se o něm mluví jako o trestně stíhaném. Babiše policie obvinila z podvodu při financování farmy Čapí hnízdo, předseda ANO to označuje za účelové.

„On sám dělá vše pro to, aby v referendu ČSSD nemohla souhlasit,“ uvedl nyní na Babišovu adresu předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha. ANO podle něj s podmínkou o odstoupení v případě odsouzení původně souhlasilo.