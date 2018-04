Dukovi do programu prezidenta nic není, vzkázal kardinálovi Zeman

„Je jistě náhodnou souhrou okolností, že ve chvíli, kdy my zde vítáme kardinála Berana, je prezident republiky hostem na sjezdu komunistické strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci. Je to velmi zřetelné znamení hodiny, v níž se náš národ nachází. A o to větší zodpovědnost připadá hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo,“ řekl Duka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Zeman se v sobotu stal prvním polistopadovým prezidentem, který na vrcholné setkání komunistů přijel. „Panu kardinálovi není vůbec nic do toho, jaký má prezident program,“ komentoval nyní Dukovo kázání. Dodal ale, že se ho kardinálova slova nedotkla: „Respektuji právo každého na jeho názor, ale ne každý názor beru vážně.“