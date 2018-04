Primátorský řetěz Prahy se pokusí za ANO získat v komunálních volbách Patrik Nacher

Patrik Nacher je nestraník, který byl loni za ANO zvolen do sněmovny i do pražského zastupitelstva v roce 2014. Před vstupem do politiky vystupoval proti bankovním poplatkům a založil server www.bankovnipoplatky.com. Zbylá trojice je v současnosti radními za ANO na pražském magistrátu.

ODS a ČSSD ještě pražského lídra nemají

V Praze ohlásily společnou kandidaturu do komunálních voleb TOP 09 a STAN. Jedničkou kandidátky by měl být europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a lídrem za STAN bude právnička Hana Marvanová. Lídra si už vybrali také Piráti, a to Zdeňka Hřiba. KDU-ČSL povede do voleb radní Jan Wolf, komunisty Marta Semelová.

Do voleb se chce zapojit také uskupení Praha Sobě, jehož hlavní tváří je poslanec, starosta Prahy 7 a člen KDU-ČSL Jan Čižinský. Zelené, kteří vyjednávají s dalšími stranami o předvolební koalici, povede do voleb místostarosta Prahy 7 a pražský zastupitel Ondřej Mirovský. Jasno zatím nemají ani v ODS a ČSSD, které budou lídra vybírat v dalších měsících.