Česko sevře arktický mráz, noční teploty pošle o víkendu i 20 stupňů pod nulu. Víte, jak se připravit?

Rizika pro nemocné a pro děti:

Mrazivé počasí samo o sobě neprospívá těm, jimž řádně nefunguje termoregulační systém – nedokáží se tedy sami správně zahřívat. Kromě lidí, kteří trpí chorobami srdce, nebo astmatiků jde také o seniory nebo naopak novorozence a malé děti. Ty by měly zůstat v teple a v mrazech vůbec nechodit ven. Pro děti v šestinedělí by měli rodiče dodržovat teplotní limit minus 5 stupňů Celsia, větší mohou ven, i když je chladněji, stále by však neměl být mráz větší než kolem minus 10 stupňů.