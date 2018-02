Zemřela Sonja Baťová, snacha zakladatele obuvnické dynastie Tomáše Bati

Švýcarská rodačka Sonja Wettsteinová se provdala za Tomáše Baťu mladšího, syna zakladatele obuvnické dynastie, v roce 1946. O ruku ji požádal v letadle, protože byl stejně jako jeho otec nadšeným fanouškem aviatiky. Dívka z bohaté curyšské rodiny, která si myslela na dráhu architektky, tak vstoupila do obuvnického klanu a v následujících letech společného soužití se zaměřila zejména na odvětví designu.

Manželství Sonji a Tomáše vytrvalo až do Baťovy smrti před devíti lety. „Byl to výjimečný muž,“ vzpomínala v rozhovoru pro ČT24 v roce 2014 Soňa Baťová. „Žila jsem s ním 63 let a měli jsme nádherný život, protože nevěřil pouze v to, že vybuduje světově významnou společnost, ale věřil v to, že uvnitř ní zlepší lidi. A kariéra všech baťovských zaměstnanců byla součástí jeho života. Chtěl, aby lidé v jeho firmě měli lepší život a aby přinesli přidanou hodnotu komunitě, ve které žili.“