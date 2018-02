Policie obvinila extajemníka SPD Staníka kvůli nenávistným výrokům. Hnutí se od něj distancovalo

Policie oznámila, že obvinila tajemníka politické strany. Jeho totožnost neupřesnila. Právě tajemníka SPD Staníka však prošetřovala kvůli výrokům, které údajně pronesl. Nyní ho stíhá pro trestné činy podněcování k nenávisti vůči skupině osob, omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.

„Kriminalisté zahájili trestní stíhání konkrétní osoby v souvislosti s výrokem jednoho z tajemníků v prostorách Poslanecké sněmovny,“ upřesnil policejní mluvčí Jan Daněk.

Česká televize se pokouší Jaroslava Staníka kontaktovat a získat jeho vyjádření. Hnutí SPD se od něj ovšem distancovalo. Až později však zmizel z oficiálního webu a zůstal ještě uveden jako tajemník na sněmovních stránkách SPD, v tiskové zprávě oznámilo, že jím již není a není ani členem SPD.

Podle svědků chtěl střílet Romy a Židy

Staník podle svědků v říjnu 2017 v jednom z restauračních klubů sněmovny v opilosti vyzýval k zabíjení menšin. „Vyzýval k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození,“ citoval tehdy server Aktuálně.cz bývalého poslanece Úsvitu Marka Černocha.

Sám Staník to však odmítl stejně jako to, že by exministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové říkal: „Vy jste ta ministryně Marxová-Engelsová, vy podporujete homosexuály.“ To serveru tvrdila ona a potvrdil to i další poslanec Úsvitu Martin Lank. Podle Marksové také od Staníka zaznělo, že „Židi, homosexuálové i cikáni by měli jít do plynu“. Podle Staníka však šlo o „sprostou lež od zoufalé politické konkurence“.

Poslanec SPD Jaroslav Holík, jemuž Staník v té době dělal asistenta, o incidentu nevěděl. Řekl, že pokud se informace potvrdí, bude po Staníkovi žádat omluvu a vyvodí důsledky. „Říct ,do plynu‘ je hodně nešťastné, tam by musela být důraznější sankce,“ řekl po incidentu poslanec.

Staník od 80. let působil u někdejšího Sboru národní bezpečnosti, později u policie. Byl dlouholetým členem ČSSD. V roce 2012 však byl ze strany vyloučen, už tehdy úzce spolupracoval s Tomiem Okamurou. Nyní je tajemníkem jeho hnutí SPD.