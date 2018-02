„Nesu vám dokumenty od pana Bureše!“ znělo heslo agenta Babiše, dokládají historikové

O dva roky později v kavárně U Obuvníka, dnes podnik nese název Dobrá nálada, byl Andrej Babiš naverbován k vědomé spolupráci, líčí historik Patrik Dubovský. „Já si myslím, že StB si vybrala tuto kavárnu, protože měla nejdelší otevírací hodiny, až do půlnoci. Byly tam oddělené boxy, kde se dalo pohodlně sedět a povídat si, aniž by vás někdo druhý slyšel, odposlouchával,“ míní.

„Státní bezpečnost měla připravený dokument o spolupráci, který měl budoucí agent Bureš podepsat v reklamní brožuře, která se asi ocitla na stole. Otevřeli to, on to vyndal, podepsali to a znovu to do toho vrátili, takže dodržovali určité konspirační metody,“ popsal Dubovský akt podpisu.

„Podle dokumentů, které jsou zachovány v jeho svazku, souhlasil s tím, že se přeřazuje do kategorie agent, takže do vědomé spolupráce. A zdá se, že i podle seznamu dokumentů, které se ve svazku zachovaly, přijal dobrovolný závazek ke spolupráci,“ konstatoval historik.

„Nesu vám dokumenty od agenta Bureše!“

Andrej Babiš tvrdí, že závazek ke spolupráci nepodepsal. Dokument se nedochoval, mluví o něm ale jiné materiály, které popisují, jak schůzka probíhala: „Kandidát závazek po přečtení bez dalších otázek podepsal a souhlasil, aby bylo i nadále používáno krycí jméno Bureš.“