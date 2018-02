Kauzy soudkyně Králové stojí. Náhrada je přitom již připravená, advokáti si stěžují na průtahy

Vedení soudu bude muset v dohledné době rozhodnout, zda kauzy Králové kvůli průtahům nepřidělí jinému soudci. „Soud vyčká do dalšího termínu kárného řízení, který je naplánován na 7. března,“ uvedla mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Pavla Hájková.

Jenže projednání kárných žalob při prvním jednání neskončilo. Senát totiž případ odročil na březen. A tak stojí i kauza takzvaných trafik, kde na lavici obžalovaných sedí expremiér Petr Nečas, jeho žena Jana a také někdejší vysoce postavený státní úředník Roman Boček. „Na můj vkus to trvá už velice dlouho, zejména pro klienta, kterého zastupuji a jehož jednání je v důsledku správního řízení teď přerušeno,“ říká Bočkův advokát Petr Toman.

V záloze pak má soudkyni Terezu Petráskovou. Tu prezident jmenoval soudkyní teprve před měsícem. Petrásková by měla převzít kauzy Heleny Králové také v případě, že by kárný senát jednu z nejdéle sloužících českých soudkyň odvolal z funkce. „Je zastupující soudkyní v senátu 3T a tato soudkyně by byla eventuálně byla připravena ty kauzy převzít,“ uvedla Hájková.

Kárné žaloby na soudkyni Královou: Vadí soudní průtahy i změna názorů ohledně odposlechů

Králová čelí hned dvěma kárným žalobám. Ministr spravedlnosti jí vytýkal, že se opakovaně neřídila názory nadřízeného soudu a kauzy se tak údajně protahovaly. Předseda Městského soudu v Praze zase na Královou podal podnět poté, co soudkyně měnila názory na použitelnost odposlechů právě v kauze údajných poslaneckých trafik.

„Změnila obsah vyhlášeného rozhodnutí, což považujeme za flagrantní porušení samotných zásad, na kterých stojí právní stát,“ uvedl místopředseda Městského soudu v Praze Jan Kadlec.