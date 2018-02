Růžové brýle dolů. Kandidáti na předsedu ČSSD nabízeli debatu ve straně i sebevědomí

Zimola začal rozdáním růžových brýlí v sále

Bývalý hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola před svým projevem nechal v sále rozdat delegátům růžové sluneční brýle, čímž způsobil rozruch i pobavení. Sám si je u řečnického pultu nasadil. „Jsme silná, sebevědomá, hrdá strana, která neřeší problémy sama sebe, ale jejích voličů,“ začal Zimola svůj projev s nasazenými růžovými brýlemi a ironií v hlase.

A s nasazenými růžovými brýlemi líčil ideální smyšlenou story o sociální demokracii. „Situace je skvělá. Všechno nějak dopadne, hlavně žádné problémy,“ dodal a poté brýle odložil a vyzval k tomu i kolegy v sále. „Zapomněli jsme poslouchat lidi, odlákal nám je miliardář vydávající se za filantropa,“ zamířil Zimola narážkou na premiéra v demisi a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše.

„Lidi chtějí zpět politiky, kteří rozumí jim a jejich životům,“ řekl také ve svém proslovu. „Naprosto jsme rezignovali na levicový program, a co hůř, my sami možná ani nevíme, co to ten levicový program je,“ sdělil s tím, že ČSSD „voličům přinášela dobro, o které nestáli“. „Nemáme čas na žádné přešlapování, ani na žádné chyby a dlouhé kecy,“ dodal Zimola.