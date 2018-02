Česko nechce, aby řidiči kamionů dostávali mzdu jako v projížděných státech. Dopravce by to zlikvidovalo, míní Ťok

Řidiči kamionů, kteří pracují tři a více dní v měsíci mimo svou vlast, by podle směrnice EU měli dostávat minimální mzdu té země, kde působí. Nařízení je součástí změn v oblasti mobility v Unii, které Evropská komise představila loni na konci května.

Podle europoslankyně Martiny Dlabajové (za ANO) byla směrnice původně určená jako ochranářské opatření některých evropských zemí pro pracovníky dlouhodobě zaměstnané v cizině, například stavební dělníky, a nikoliv řidiče kamionů, kteří během jediného dne projedou i více zemí. „Tranzit ani mezinárodní přeprava nemohou ze své podstaty být konkurencí místních dopravců,“ řekla Dlabajová.

Ťok: Tuzemské dopravce by směrnice zlikvidovala

Kdyby směrnice platila i pro řidiče, bylo by to podle ministra Ťoka pro tuzemské dopravce likvidační. „Jde o narušení volného pohybu zboží a služeb. Pokud doprava ve směrnici zůstane, byrokratické a mzdové podmínky české dopravce zlikvidují,“ uvedl.

Česko chce proto dopravní služby ze směrnice vyjmout. Revize balíčku obecných pravidel by měla být dokončena do pololetí letošního roku, kdy skončí bulharské předsednictví. Ve stejné době by měl vzniknout paralelní balíček určený pro dopravce.