Matematik Dlab: Úspěšná výuka počtů nestojí na nových metodách, ale dobrých učitelích

Česká potíž podle něj spočívá už ve složení středoškoláků, kteří se hlásí na vysoké školy s pedagogickým zaměřením. Kvůli nedostatečné společenské prestiži kantorského povolání a nevyhovujícímu finančnímu ohodnocení učitelů se podle Dlaba na pedagogické fakulty hlásí spíše slabí maturanti – a to se následně promítá i do způsobu, s jakým přistupují k výkonu svého povolání.

„Žádná nová metoda není. Je to sebrání zkušeností dobrých kantorů,“ prohlásil. „Mluví se o klasické (a Hejného) metodě. Metody jsou různé, učitelé jsou různí – a je důležité, aby byli různí a nebyli regulovaní. Učitelství není věda, to je umění, a je důležité, aby měli volnost, aby byli dobře připraveni a měli dobré základy z vysokých škol. Aby mohli začít učit.“

I samotný Hejný ovšem upozorňuje na to, že zavádění jeho metody do praxe nejde nadiktovat a že by se do aplikace jeho metody měli pouštět jen ti vyučující, kteří jsou přesvědčení o její prospěšnosti a mají pro ni kantorské kapacity.

„Dítě má autonomii a baví ho interakce se spolužáky i interakce s učitelem, přičemž učitel nevystupuje jako nositel moudra, nýbrž jako manažer diskuse,“ upozornil. „Negativa nejčastěji vyplývají z toho, že je metoda aplikovaná deformovaně – učitel vezme naše učebnice a snaží se vysvětlit dětem, jak mají případy řešit, ale nenechá je, aby na to přišly samy,“ uvádí s tím, že tak ovšem vzniká stejná averze k předmětu jako v případě standardní výuky.