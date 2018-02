Ministr má nově brát přes 150 tisíc, růst platů je ale nižší, než se čekalo

Prezident republiky by si měl v příštím roce polepšit o třináct tisíc a brát víc než čtvrt milionu, nárůst premiérského příjmu o deset tisíc korun počítá s platem přes dvě stě tisíc, ministři by měli měsíčně inkasovat přes 150 tisíc korun. Vyplývá to z návrhu ministerstva práce a sociálních věcí. Růst platů ústavních činitelů by tak byl nižší, než s jakým počítá zákon. Většina oslovených politiků se ke zredukovanému návrhu staví vstřícně.