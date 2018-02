Chovanec bude ČSSD doporučovat odvolání Okamury z vedení sněmovny

Úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec je pro odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z funkce místopředsedy sněmovny. Řekl to v pořadu Otázky Václava Moravce s tím, že to navrhne i zbytku sociálně demokratického klubu. S výzvou pro Okamurovo odvolání přišli lidovci v reakci na to, co řekl předseda SPD na adresu romského koncentračního tábora v Letech u Písku. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ale po Okamurově částečné omluvě považuje věc za vyřízenou.