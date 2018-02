Dánští studenti, někdejší postrach Pražanů, opět míří do metropole. Policie zbystřila

Prahu v následujících dvou týdnech navštíví až 200 dánských studentů. Už podruhé od výtržností v roce 2013 společně s nimi ale do Prahy nepřijedou policisté z Dánska. Podle dánského velvyslance v Praze Ole Frijs-Madsena k tomu není důvod. První studenti by do Prahy mohli dorazit už tento víkend. Česká policie bude celou situaci monitorovat.