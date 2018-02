Strany domlouvají obecné referendum. ANO odmítá, aby bylo možné hlasovat o „czexitu“

Na pracovní schůzce řešili zástupci stran několik okruhů: aby bylo referendum prohlášeno za platné, tak by se ho mělo účastnit zhruba 500 až 700 tisíc lidí. I tady se ale představy stran liší: SPD by si představovalo výrazně méně. Stejně jako v otázce toho, kolik podpisů by mělo být nutné pro svolání všelidového hlasování. I tady je rozptyl od 100 tisíce až po 700 tisíc hlasů.

Návrh ústavního zákona předložilo hnutí SPD a Babišova vláda ho navzdory doporučení svých legislativců nezamítla. Podle Okamury na schůzce panovala shoda, že by sněmovna mohla poslat předlohu do Senátu v polovině roku.

Jde ale o ústavní zákon, který by muselo podpořit nejméně 120 poslanců a také třípětinová většina v Senátu, sněmovna navíc v tomto případě nemůže případné senátní veto přehlasovat.

Otázku případného vystoupení Česka z EU by mohl řešit speciální zákon

V případě zahraničněpolitických otázek včetně vystoupení Česka z EU by pak mohl být přijat speciální ústavní zákon. To vidí jako cestu předseda KSČM Vojtěch Filip. „Nevylučujeme ani referenda speciální, pokud by nebyla vůle to v tom obecném referendu přijmout.“

Piráti zase navrhují speciální podmínky, například výrazně vyšší počet podpisů. Piráti navrhují, aby se nižší kvórum mohlo týkat vnitrostátních otázek, jako je třeba kouření v restauracích. O členství v mezinárodních organizacích by pak měla rozhodovat kvalifikovaná šedesátiprocentní většina.