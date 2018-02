Stát platí přes 16 tisíc „prázdných“ míst. Babiš je chce zrušit, ministryně váhá

„Je dobré, abychom se na to podívali ve všech resortech. Jsou to tisíce lidí a zbytečně prázdná okénka,“ míní ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO).

Peníze určené na platy neobsazených pozic přitom stát platí tak jako tak. „Na ta neobsazená místa resorty nárokují mzdové prostředky, které potom používají na odměny,“ potvrdila ministryně financí Alena Schillerová.

Takzvané černé duše ve státní správě se nelíbí premiérovi v demisi. Na konci prosince proto Andrej Babiš vyhlásil plán neobsazená místa škrtnout. A volné židle ve státním aparátu chce papírově ubrat. „Protože potom jsme kritizováni, že máme tolik úředníků, a ve skutečnosti jich máme o šestnáct tisíc méně,“ řekl Babiš.

Počet státních zaměstnanců vzrostl za poslední tři roky o 12 tisíc. Zatímco v roce 2014 pracovalo pro stát necelých 417 tisíc lidí, na konci roku 2017 to bylo 429 tisíc lidí. Rozpočet na letošní rok ale počítá dokonce s více než 453 tisíci státními zaměstnanci.

Šéfce státních financí Aleně Schillerové proto zadal Babiš úkol, aby začala na seškrtání neobsazených míst pracovat. Ta ale teď upozornila, že cesta ke zrušení 16 tisíc prázdných postů bude dlouhá. Vláda by totiž musela prosadit změnu zákona. „Než bychom to připravili, tak bychom se bavili v horizontu nějakých dvou let. Určitě tenhle rok to nestihneme. Já ani nejsem příznivec takovýchto překotných řešení,“ uvedla Schillerová.