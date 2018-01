Všichni prezidentovi muži. Kdo z nich se na Hradě udrží i po volbách?

Nejedlý sám jakákoli podezření odmítl. „Nikdo z nás by neudělal tu chybu, aby poškodil pana prezidenta Zemana v tom, co je jeho financování. Věřte mi, že se doloží všechny náležitosti toho, aby národ věděl, že jeho kampaň byla transparentní,“ zdůraznil Martin Nejedlý. On sám ovšem není jediným podnikatelem v prezidentově okolí. V kruhu jeho nejbližších se po volbách objevili i šéf společnosti ČEZ Daniel Beneš nebo mediální podnikatel Jaromír Soukup.

Koho si nechá dalších pět let, zatím prezident neprozradil

Zda zůstane hradní sestava nezměněná, znovuzvolený prezident zatím nepotvrdil. Již ve čtvrteční předvolební debatě řekl, že „se na toto téma poradím především s nimi, a teprve potom budu informovat média“.

Pokud se bude hlava státu řídit pouze přáním svých spolupracovníků, nelze očekávat větší změny. Vratislav Mynář naznačil, že by chtěl v čele prezidentské kanceláře zůstat. „Je to náročná, ale zajímavá práce,“ ujistil.