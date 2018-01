Od městských voličů se čekalo, že posílí Drahoše. Zeman však zalovil i tam

Vyzyvatel současného prezidenta v krajských městech většinou skutečně zvítězil, ale poměrně překvapivě to byla výhra těsná. Samozřejmě když si odmyslíme Prahu, Brno – kde Drahoš dominoval – a naopak Zemanovy bašty Ostravu a Ústí nad Labem. Zkrátka Miloš Zeman dokázal ve druhém kole zmobilizovat voliče i v místech, kde měl mít jeho soupeř teoretickou převahu.

Klíčová byla vysoká volební účast. O hodně vyšší, než v kole prvním. A vyšší, než v jiných důležitých plebiscitech. Hlasovali i lidé, kteří k urnám normálně nechodí. Michal Škop ze sdružení KohoVolit.eu přitom odhadl, že Zemanovi dalo hlas 440 tisíc lidí, kteří před dvěma týdny zůstali doma. Naopak u Drahoše to bylo dvaapůlkrát méně.

„Obecně platí, že typický nevolič je méně vzdělaný člověk žijící ve městě. Vypadá to, že Zeman dokázal přitáhnout právě tyto lidi. A proto byl ve většině velkých měst poměrně vyrovnaný výsledek,“ míní sociolog Tomáš Kostelecký.

A stalo se to pravděpodobně i v Praze, kde byl rozdíl mezi finalisty největší v rámci všech 77 tuzemských okresů (38 procentních bodů). Zemana volilo přes 200 tisíc Pražanů.

Velká města v „Zemanovských“ krajích

Nicméně v Česku je situace ohledně velkých měst složitější. A to zejména kvůli tomu, že mezi sedmnáct sídel s více než 40 tisíci voliči patří i Havířov, Kladno, Most, Opava, Frýdek-Místek a Karviná. Jde převážně o města ležící v regionech, které lze označit za bašty současného prezidenta. A výsledky to potvrzují – ve všech Zeman Drahoše ve finále prezidentské volby přetlačil a ve čtyřech z nich dokonce propastným rozdílem.