ČSSD se z jednání s ANO stáhla úplně. Personálie a program nelze oddělit, vzkázala

Jednání o případné koaliční spolupráci mezi ANO a ČSSD se zadrhlo ještě více, než se zdálo ve čtvrtek. Poté, co Babišovo hnutí avizovalo, že do únorového sjezdu sociálních demokratů nebude jednat o personáliích, ČSSD nyní reagovala i odstoupením od jednání o programových průnicích. Zdůvodnila to tím, že obě součásti jednání jsou neoddělitelné. Zástupci obou stran se tak zřejmě sejdou bezmála po měsíci – až si sociální demokracie na únorovém sjezdu zvolí nové vedení.