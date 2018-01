"Dívám se do budoucnosti, Miloš Zeman už nemá co nabídnout," vzkázal Drahoš

„Vážení občané, jděte k volbám. Jsem kandidát, který se dívá do budoucnosti. Miloš Zeman už nemá této zemi co nabídnout, ale jeho poradci si mohou od této země ještě ledacos vzít a je třeba tomu zabránit. Budu prezidentem, který nepreferuje zájmy elit, který se bude zajímat o starosti lidí, sociální problémy, bude se zabývat problémy, které jsou důležité pro vás: bezpečnost země, kvalitní vzdělání, sociální záležitosti. To všechno budu brát v potaz jako prezident. Bude mi ctí být vaším prezidentem.“