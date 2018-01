Drahoš: Druhý pokus o vládu je problematický. Zeman bere Česko jako hračku

Druhý pokus, a to, co řekl Miloš Zeman, považuji za velmi problematické, protože z mého pohledu bere Českou republiku tak trochu jako hračku. Říká: ‚Když budu zvolen, budu jednat takto, když nebudu zvolen, budu jednat jinak.‘ Navíc Miloš Zeman je známý tím, že jeho jediný pevný postoj je, že neustále mění postoje. To teď v té hře předvádí.

Proč myslíte, že prezident takto otočil? Myslíte, že se vyhecoval při televizní debatě, nebo je to promyšlený krok, nebo vám to udělal schválně?

To nevím, museli byste se zeptat Miloše Zemana. Samozřejmě jsem původně neočekával, že celou věc podmíní tím, že bude jednat či reagovat jinak, když bude zvolen a když nebude zvolen. To by z mého pohledu státník dělat neměl. Státník by měl brát v potaz prospěch obyvatel, prospěch státu. Znovu ale říkám, u Miloše Zemana mě to příliš nepřekvapuje.

Jaký je tedy v této situaci nejlepší zájem země? Ptám se i proto, jestli to takto nemyslí prezident Miloš Zeman, že je v zájmu země co nejrychleji někoho pověřit sestavením vlády, aby byl co nejrychleji někdo premiér.

Státník by určitě neměl jednat ve smyslu co nejrychleji. Souhlasím s tím, že tato země potřebuje vládu, ale potřebuje vládu stabilní. Kdybych já byl prezidentem, pak by vítěz strany v parlamentních volbách ode mě slyšel, že má první pokus a hned na začátku bych chtěl stojedničkovou důvěru Poslanecké sněmovny.

V případě, že budete prezidentem, budete mít možnost jmenovat vládu. Jmenujete ji?

Pokud se stanu prezidentem, bude to záležet na situaci, v jaké vláda bude. Miloš Zeman řekl, že jmenuje premiéra i vládu ještě během února, pokud se nestane prezidentem. Zvítězím-li v druhém kole, mohu se dostat do situace, kdy bude jmenován premiér, bude jmenována vláda, a v takové situaci prezident podle ústavy nemá příliš mnoho možností.

Ještě tu máme další situace. Pokud byste byl prezidentem a Andrej Babiš znovu nezíská důvěru pro svou vládu, tak je na řadě v rámci pověřování předseda sněmovny Radek Vondráček. Před dvěma dny řekl, že neví, koho by pověřil, protože věří, že Andrej Babiš tentokrát bude úspěšný. Nicméně, pokud by to znovu byl Andrej Babiš, tak vy byste ho premiérem jmenoval?

Andreje Babiše bych premiérem nejmenoval. Od samého začátku bych mu opakoval to, co jsem řekl mnohokrát. Ctím presumpci neviny, ale premiér není volený politik, ale jmenovaný politik. Je to nejvyšší exekutivní funkce ve státě a já si opravdu nedovedu představit situaci, kdy je premiér trestně stíhán. Je to špatné pro pohled zvenku. Trestně stíhaný premiér jezdí na zasedání, účastní se různých jednání, všichni to vědí. Na druhé straně to není určitě dobré ani pro etiku politické scény v tomto státě.

Na místě prezidenta Zemana bych býval předpokládal, že hnutí ANO by mohlo být schopno navrhnout někoho jiného. Ostatně nevylučuji, že k tomu třeba může dojít. I Andrej Babiš připustil, že by premiérem nemusel být on. Dobře, teď se za něj postavilo celé hnutí ANO, ale víte, politická vyjednávání jsou věcí kompromisu, takže se můžeme dočkat ještě lecčeho.

Nezlobte se, ale možná jste si teď trochu naběhl, protože v předchozí odpovědi jste řekl, že ústava v případě jmenování nedává prezidentovi tolik prostoru. Teď jste řekl, že Andreje Babiše byste nejmenoval. To by bylo ohýbání ústavy, to by bylo to, co kritizujete na Miloši Zemanovi.

Mluvil jsem o situaci, kdybych byl prezidentem od prvního kola. Říkal jsem, že Andrej Babiš by ode mě od začátku slyšel, že trestně stíhaná osoba, a to není nic proti Andreji Babišovi, nemůže být premiérem tohoto státu, této vlády. Takto jsem to mínil.

Pokud někdo, zřejmě Andrej Babiš, půjde žádat poslance o důvěru své vládě, půjdete také, jak to dělá prezident Miloš Zeman, do Poslanecké sněmovny něco říct a vzkázat poslancům?

Nechci předjímat. Je docela možné, že bych do sněmovny zašel, ale v tuto chvíli bych nepředjímal.

Samozřejmě jsem myslela za podmínek, že byste byl prezidentem.

Rozumím.

Jak byste viděl řešení aktuální politické krize? Teď mě asi spíš zajímá názor profesora Drahoše, ne kandidáta na prezidenta.

Řešení bych viděl v tom, že by Andrej Babiš netrval na tom, že bude premiérem, a pokusil se dohodnout nějakou koaliční vládu. Myslím, že potenciál tam je. Ostatně ANO spolu s ČSSD a KDU-ČSL vládly v minulém období. Byla to koaliční vláda, která z mého pohledu fungovala docela rozumně.

Samozřejmě tam byly nějaké rozmíšky, ale to nechávám stranou. Takže bych sázel na to, že při odblokování situace tím, že by Andrej Babiš připustil, že za něj bude za hnutí ANO nominován někdo jiný, možná by se dala vytvořit koalice, která by získala důvěru Poslanecké sněmovny.

Příčí se vám menšinová vláda, nebo by vám nevadila?

Menšinová vláda není nic zakázaného nebo nemožného, ale beru to jako určité nouzové řešení. Jsem přesvědčen, že stabilní vláda by měla mít stabilní podporu v Poslanecké sněmovně. To je zcela jisté.

Preferovaná varianta prezidenta Miloše Zemana, tedy menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD s podporou komunistů či SPD. Co vy na to?

Tato varianta se mi nelíbí, není pro mě přijatelná.

Poslední věc v rámci politické krize a vyjednávání o vládě. Do jaké míry by měl stranám vadit trestně stíhaný premiér?

Strany to už deklarovaly. Celá řada parlamentních stran řekla, že trestně stíhaný premiér jim vadí. Řekl to dokonce i pan Tomio Okamura. Rezervovaný a odmítavý postoj chápu, své důvody jsem řekl.