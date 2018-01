Překvapení se nekoná, oznámila Jermanová. Za premiéra chce ANO pouze Babiše

Vyzvala Babiše, že i když říká dobrý den, musí zvážit tón, jakým to říká. „Pak z toho vznikají různé příběhy, které se nezakládají na pravdě,“ uvedla Jermanová a její slova potvrdil místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek.

„Pan předseda Andrej Babiš informoval členy výboru o tom, jak probíhají vyjednávání o případné nové vládě. Sdělili jsme i informace týkající se jeho prohlášení do médií a musím vás zklamat, žádné překvapení se nekoná. Jak už jsme avizovali, výbor jednomyslně potvrdil pana předsedu Andreje Babiše jako jediného kandidáta na premiéra,“ sdělila po jednání výboru místopředsedkyně ANO Jaroslava Pokorná Jermanová.

Babiš minulý týden v rozhovoru pro ČT otevřeně připustil, že by šéfem příští vlády být nemusel. Reagoval tím na hlasy z parlamentních stran, pro které je překážkou spolupráce právě Babiš, a to především kvůli obvinění v kauze Čapí hnízdo. V úspěch dalšího menšinového kabinetu ve sněmovně už Babiš příliš nevěří, zaměřit se proto hodlá na hledání koaličního partnera.

„Shodně z těch stran zaznívá, že mají problém s tím, aby ve vládě byl kdokoliv obviněný. Měli by ctít presumpci neviny, ale uvidíme, jak se tomu strany postaví. To je otázka na hnutí ANO. Já jsem neměl sen být premiérem, ale je to k debatě… Není nikde zákon, že tam musím být,“ řekl Andrej Babiš minulý týden.

Tehdy taky naznačil, že jako o ministerském předsedovi se mluví o současném ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi (ANO). „Já mu to říkám, ale on z toho má velký stres,“ poznamenal Babiš.