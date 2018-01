Medici se dostanou méně k pacientům, trénují proto na modelech

V centru simulační medicíny studenti trénují lokální umrtvení. Své dovednosti nepilují přímo na pacientech, ale na speciální hmotě. „Jsou to speciálně vyrobené modely se zatavenými strukturami, například trubičkami imitujícími cévy,“ popisuje primář Kliniky anesteziologie a resuscitace FN Královské Vinohrady Michael Stern.

„Mohou si zkusit, co chtějí a kolikrát chtějí. A vědí, že nikomu neubližují,“ dodává garantka kurzu Aesculab Akademie Ivana Bartáková.

Oceňuje to například Ivan Melmer, který studuje medicínu už pátým rokem. Ultrazvukovou sondu ale drží v ruce poprvé až nyní. „Je to těžší, než to vypadá. Asi to chce zvyk, aby to člověk dostal do ruky,“ předpokládá.