Průzkum pro ČT: Síly Zemana a Drahoše jsou týden před volbami velmi vyrovnané

Doporučením svého kandidáta se před 2. kolem řídí hlavně voliči Horáčka

Nejvyšší důležitost doporučení neúspěšného kandidáta vyjádřili voliči Machala Horáčka, který po čtvrtém místě v prvním kole své voliče vyzval k podpoře Jiřího Drahoše. „Když jsme měřili před prvním kolem, tak tam by se na stranu Zemana přidalo celých 30 procent voličů (Horáčka), nyní už je to jen 10 procent. Zároveň mezi voliči Michala Horáčka je nejvíce těch, kteří říkají, že to doporučení po prvním kole je pro ně důležité,“ uvedl spoluautor výzkumu, analytik Kantaru TNS Pavel Ranoch.