Babiš hledá partnery. Sociální demokraté si pochvalovali, že jednal poprvé vážně a korektně

„Tři měsíce s námi nikdo nejednal, byla to přehlídka ztraceného času. Ukázalo se, že pokud někdo vyhraje volby, neznamená to, že má ve sněmovně většinu. A chce-li funkční vládu, měl by mít vládu koaliční. Hnutí ANO konečně dalo po třech měsících najevo, že si to uvědomuje, a vyvolalo jednání s ČSSD.“