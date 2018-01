Babiš: Premiérem být nemusím, rozhodne hnutí ANO

„Měli by ctít presumpci neviny, ale uvidíme, jak se tomu strany postaví. To je otázka na hnutí ANO. Já jsem neměl sen být premiérem, ale je to k debatě… Není nikde zákon, že tam musím být,“ řekl Babiš.

Kdo by jej případně mohl nahradit zatím neuvedl. „Je otázka například vyjednávání našich zájmů v zahraničí, kdo by to jak uměl, kdo je jak jazykově vybaven a kdo je jak schopen vyjednávat a navazovat vztahy,“ podotkl.

Nevyloučil ale, že se uvažuje například o současném vicepremiérovi a ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi (ANO). „Já mu to říkám, ale on z toho má velký stres,“ poznamenal Babiš s tím, že rozhodnutí bude na hnutí ANO.

O koalici chce jednat s ČSSD, ODS a lidovci. S komunisty a SPD jen o programu

Netrvá už ani na menšinové vládě ANO, jednat chce i o koalici. „Dnes máme jednání s ČSSD, která se v médiích vyjádřila, že by uvažovala o vládě. Vyslechneme si jejich názory. A zítra máme jednání s SPD ohledně programu, tam žádné debaty o účasti ve vládě nejsou,“ dodal Babiš.

Podle něj platí, že ANO nepůjde do vlády s SPD ani KSČM, jednat s nimi ale bude o podpoře programu. Kromě ČSSD chce oslovit také ODS a lidovce, kteří účast ve vládě za určitých podmínek nevyloučili.

Se zbývajícími třemi sněmovnímu uskupeními Andrej Babiš jednat nechce. „S Piráty to je zbytečné, to je ztráta času. Oni se vyjadřují velice agresivně vůči nám. Oni jsou tady jen aby kritizovali, ale pracovat ve vládě nechtějí. A s ostatními je to stejné – myslím, že se STAN a TOP 09 by to byla ztráta času,“ uvedl.

Celý rozhovor na videu.