ON-LINE: Sněmovna Babišově vládě nedala důvěru, pro hlasovalo pouze ANO

Jednobarevná menšinová vláda předsedy hnutí ANO Andreje Babiše sice nedostala důvěru sněmovny a bude muset podat demisi, Babišův tým ale bude vládnout dál do jmenování nového kabinetu.

Ze třinácti hlasování (první vláda samostatné ČR, první vláda Václava Klause, byla jmenována ještě v době federace v červenci 1992) o žádosti nově jmenované vlády o vyslovení důvěry Poslanecká sněmovna důvěru nevyslovila třem kabinetům, a to první vládě Mirka Topolánka (ODS) v roce 2006, dočasné vládě Jiřího Rusnoka (nestraník) v roce 2013 a nyní vládě Andreje Babiše (ANO).

Žádost o vyslovení důvěry sněmovna rozjednala minulou středu, diskusi nedokončila. Debata trvala už jen asi půldruhé hodiny. Pak se hlasovalo po jménech od vylosovaného poslance, kterým byl Roman Kubíček (ANO).

Předseda Poslanecké sněmovny po oficiálním ohlášení výsledků hlasování schůzi ukončil. Další, šestá schůze Poslanecké sněmovny, začne ve středu 17. ledna v devět hodin ráno.

Přehlídka ztraceného času, zní od ostatních stran

Nyní se na hlavu premiéra Babiše sype kritika od opozičních stran. Politici neúspěch vlády označili za Babišovo selhání a prohru. Prezident Miloš Zeman by podle nich měl buď s dalšími kroky vyčkat na výsledek druhého kola voleb hlavy státu, případně pověřit někoho, kdo se sestavování vlády zhostí odpovědně.

Předseda ODS Petr Fiala považuje vyslovení nedůvěry vládě za politické selhání a velkou prohru Babiše. Česko podle něj ztratilo tři měsíce od voleb. „Od prezidenta očekávám, že se zdrží politických rozhodnutí do doby, než bude jasno o jeho dalším mandátu,“ napsal na Twitteru s poukazem na nadcházející druhé kolo prezidentských voleb, ve kterém Miloš Zeman usiluje o znovuzvolení.

První pokus o sestavení vlády byl podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka zbytečný a promarněný. Vyslovení nedůvěry vládě vnímá jako manažerské selhání Babiše a Zemana. Z Babišovy strany podle šéfa lidovců nebylo dostatečně důkladně vedeno vyjednávání. Ze Zemanovy strany považuje urychlené jmenování vlády bez předjednané důvěry za součást taktiky před prvním kolem prezidentských voleb. Podle Bělobrádka měl Zeman už před prvním pokusem trvat na tom, aby mu Babiš předložil podpisy 101 poslanců, kteří vládu podpoří. Další vývoj bude záviset i na výsledku prezidentských voleb, řekl novinářům.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš prohlásil, že v dalším dění bude prezident hrát významnou roli. „Věřím, že platí prezidentova informace, že bude požadovat 101 hlasů. Doufám, že do konce probíhajících voleb nebude dělat žádné kroky,“ uvedl Bartoš s odkazem na druhé kolo prezidentských voleb. Prezident by měl podle něj zajistit, aby se neopakovala situace, kdy Babiš předstupuje před sněmovnu s tím, že důvěru nedostane.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil na Twitteru napsal, že Babiš při prvním pokusu propadl. „Miloš Zeman by mu teď neměl dávat reparát, ale pověřit sestavením vlády někoho, kdo se toho zhostí odpovědně,“ napsal europoslanec.

Předseda Starostů Petr Gazdík označil program vlády za „mix bohulibých slibů a populismu“ a vyzval hnutí ANO k tomu, aby začalo vyjednávat smysluplnou vládu a vyhnulo se závažnějším rozhodnutím. „Dnešek by měl být stop jakýmkoliv čistkám, vláda nemá důvěru, a proto by na ministerstvech neměla činit žádné zásadní personální kroky,“ zdůraznil.

„Tři měsíce od voleb považuji za přehlídku ztraceného času. Andrej Babiš měl tři měsíce na to, aby sestavil funkční koaliční vládu, to se nestalo. Udělal si jednobarevnou vládu, s nikým nejednal a žádnou důvěru nedostal tak, jak se očekávalo. V poměrech po roce 1989 je to zcela neobvyklé,“ prohlásil šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. Sociální demokracie zároveň připouští jednání o vládě ve druhém kole.

„My jsme dlouhodobě říkali, že vládě důvěru nedáme. Jsme konzistentní, jak říkáme, tak postupujeme,“ uvedl místopředseda SPD Radim Fiala. SPD měla ke kabinetu personální i obsahové výhrady, připomněl. Při druhém pokusu je však SPD připravena vyslechnout si programové priority, jednat s ANO o resortech a koaliční vládě.

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa jednání o důvěře dopadlo podle očekávání. Filip přitom očekává, že prezident Miloš Zeman ještě před koncem svého funkčního období jmenuje nového premiéra, i kdyby na konci příštího týdne ve druhém kole voleb neobhájil mandát.