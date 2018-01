Ústavní soud se zastal dívky, jejíž rodiče se nedokázali dohodnout, kam nastoupí do první třídy

Dívka, která žije jeden týden u matky v Brně a druhý týden u otce v Olomouci, měla nastoupit do první třídy do dvou základních škol. Aby této situaci předešli, usilovali rodiče o výlučnou péči. Soud ale do dívčiny školní docházky nerozhodl, a proto matka žádala o její dodatečný odklad.

Už Městský soud v Brně návrhu matky nevyhověl s tím, že nevyjasněný vztah mezi rodiči a střídavá péče nejsou relevantními důvody k odkladu školní docházky. Navíc za situace, kdy ze znaleckých posudků vyplývá dostatečná připravenost a vyspělost dítěte. Poté ale matka přece jen dosáhla změny rozhodnutí u krajského soudu.