INTERAKTIVNÍ MAPA: Zeman si podmanil Česko, ale Praze a okolí vládne Drahoš

Každý z kandidátů se snažil oslovit co možná největší podíl voličů, podporu však získávali v různě velkých obcích. Zeman je kandidátem, který oslovuje zejména venkov. Jeho voliči jsou v malých obcích a středně velkých městech.

Malých obcí je v České republice ve srovnání s Evropou velmi vysoké množství, což pro Zemana představuje značnou výhodu. Před pěti lety se nepodařilo Karlu Schwarzenbergovi oslovit vesnické voliče, což z velké části stálo za jeho volebním neúspěchem. Drahoš byl nyní v malých obcích úspěšnější než Zemanův konkurent z roku 2013.

Praha patřila Drahošovi, na počet obcí zvítězil Zeman

V letošních volbách Zeman vyhrál ve více než 5,5 tisíci obcí. Jiří Drahoš uspěl v mnohem nižším počtu obcí, vítězství se mu podařilo dosáhnout v přibližně 650 z nich – současně to ale byly obce početné co do obyvatelstva.

V obcích do tisíce obyvatel získal Zeman v průměru 43,5 % hlasů. S tím, jak se zvětšovala velikost obce, podpora současnému prezidentovi klesala. Ve velkých městech nad 100 tisíc obyvatel byl jeho průměrný zisk 37 % a v Praze, jediné obci s milionem obyvatel, přesvědčil ke své volbě jen 22,4 % voličů.

Zcela opačný trend můžeme pozorovat u Jiřího Drahoše. Jak se zvětšuje velikost obce, Jiří Drahoš dosahoval v 1. kole i lepších výsledků. V Praze porazil prezidenta Zemana s 35 % hlasů, v malých obcích do tisíce obyvatel byl jeho volební zisk v průměru kolem 24 % hlasů. V dalších velikostních kategoriích obcí byla podpora Drahoše mírně rostoucí s vyšší velikostí obcí.