Drahoš mění před druhým kolem strategii: Vyrazí mimo Prahu

Pokud by se měl se svým protikandidátem utkat ve dvou televizních debatách, bude požadovat, aby jedna z nich byla v České televizi. Výběr druhé z nich nechá na týmu Zemana, řekl serveru Novinky.cz.

„Všichni, kteří máte zájem o změnu, přijďte k volbám, přijďte k volbám a přijďte k volbám. A já pevně věřím, že to nebude marné, nebude to marné, nebude to marné,“ doplnil.

Na tiskové konferenci mimo jiné reagoval na srovnání se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou. „Říkal jsem si, že i člověk úplně mimo politiku, s úplně jiným zázemím, člověk, který není 30 let v politice, netáhne si za sebou různé politické stíny minulosti, že může zvítězit proti velmi zkušenému politikovi. Takže Andrej Kiska je pro mě určitě velkou inspirací,“ uvedl Drahoš. Dodal, že jeho první návštěva by byla na Slovensko a velmi rád by se s Kiskou setkal.