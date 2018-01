Hlavatý je bez křesla, do Senátu jde místo něj vrchlabský starosta Sobotka

Jiří Hlavatý je mimo parlament. Poté, co se hned na první schůzi nové sněmovny vzdal poslaneckého mandátu a zahájil tažení zpět do Senátu , neuspěl ve druhém kole doplňovacích voleb na Trutnovsku. Jeho protikandidát Jan Sobotka získal dvě třetiny hlasů (67,11 procenta po sečtení všech hlasů), Hlavatý zbylou třetinu.

Vybrat mezi Sobotkou a Hlavatým přišlo ve druhém kole téměř 60 procent voličů (59,5 procenta). V prvním kole přitom byla účast sotva poloviční, přišlo 22,9 procenta voličů.

Jan Sobotka v Senátu doslouží volební období, které zahájil Jiří Hlavatý již v roce 2014. Na Trutnovsku se tedy znovu bude volit nikoli za šest, ale již za dva a půl roku. V horní komoře Parlamentu by se chtěl zaměřit na regionální rozvoj a územní správu. „Mám s tím na území Krkonoš a v celém obvodu Trutnovska velké zkušenosti, proto bych se chtěl i v Senátu regionálnímu rozvoji věnovat,“ uvedl Sobotka.

Předseda ANO Andrej Babiš dal najevo, že je výsledkem voleb na Trutnovsku zklamaný. „Toto se mu nepovedlo,“ poznamenal. ANO musí nadále počítat s tím, že ve svém senátním klubu bude mít pouze šest členů.

Jiří Hlavatý po prohře usoudil, že voliči mají pocit, že podnikatelé do politiky nepatří. „Panu Sobotkovi jsem pogratuloval, držím mu palce, protože je to slušný a seriózní člověk. Může vyhrát jen jeden, život jde dál,“ řekl Hlavatý. Vítěz voleb však míní, že jeho předchůdci v senátorském křesle mohlo uškodit jeho vyjádření poté, co získal poslanecký mandát, čímž ztratil senátorské křeslo. „Domnívám se, že o výsledku rozhodlo to, jak pan Hlavatý jaksi dost nešikovně prezentoval zánik svého mandátu,“ míní Sobotka.