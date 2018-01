U Prahy havaroval autobus, tři lidé zemřeli, 45 cestujících je zraněných

Na silnici z Horoměřic do Prahy se čelně střetl autobus Karosa C954 společnosti Arriva s osobním autem Škoda Superb. Autobus, který jel na příměstské lince 316 z Prahy do Holubic, po srážce sjel ze silnice a narazil do stromu. Několik lidí zůstalo ve vozidle zaklíněných, hasiči vyprošťovali nejméně deset lidí. Na místo zamířilo více než deset posádek středočeské a pražské záchranné služby, přijeli také hasiči z Prahy i Středočeského kraje.

Nehoda se stala před čtvrtou odpoledne, podle informací záchranné služby i policie při ní zahynuli tři lidé – dvaadvacetiletá řidička auta a dva lidé, kteří cestovali autobusem. Policie potvrdila informaci ředitele Arrivy Daniela Adamky, že mezi mrtvými je i zhruba čtyřicetiletý řidič autobusu. U dopravce působil půl roku a nebyly s ním žádné problémy, ujistil Adamka.

Mezi zraněnými, kterých je podle záchranky 45, jsou i děti, doplnila mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. Dvě převážené děti museli záchranáři uvést do umělého spánku a nasadit umělou plicní ventilaci. „Mají úrazy hlavy,“ uvedla.