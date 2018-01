Politické strany se od prezidentské volby drží dál, doporučení vydaly jen tři

„Pokud řeknu, že budu volit pana prezidenta Zemana, to určitě není žádné překvapení. Budu ho volit hlavně proto, že ho považuji za jednu z nejvýznamnějších osobností od revoluce. Samozřejmě za silnou osobnost, která polarizuje společnost, ale hlavně za člověka, který nekrade, za kterým jsou výsledky, který drží slovo, jezdí mezi lidi,“ oznámil Andrej Babiš den před otevřením volebních místností.

Pouhý den poté, co prezident Miloš Zeman vystoupil v Poslanecké sněmovně a řekl, že se mu líbí programové prohlášení i personální složení Babišovy vlády, jež přišla požádat poslance o důvěru, zazněla podpora opačným směrem.

Šéf hnutí ANO opakovaně zdůraznil, že jde o jeho osobní postoj, nikoli o stanovisko hnutí. To před prezidentskou volbou nikoho nepodpořilo a ani nepodpoří. „Jako hnutí nebudeme mít žádné předsednictvo, abychom někoho vyzývali,“ ujistil Babiš.

Změnu svého postoje k Miloši Zemanovi připustil i Babiš sám. Před pěti lety jej v rozhovoru zhodnotil jako „pokračovatele kapitalistického mafianismu a korupce“, nyní tvrdí, že „neměl veškeré informace“. „My byli hnutí, které kritizovalo tradiční politické strany. A byly tady ČSSD a ODS, uzavřely opoziční smlouvu a já to kritizoval jako začínající politik, protože jsme tyhle tradiční strany kritizovali,“ poznamenal premiér.

Andrej Babiš je známý svými pevnými názory ❤️ 2013: „Ve druhém kole budu volit Karla Schwarzenberga, je to menší zlo." 2018: „Budu ho volit /Miloše Zemana/ proto, že ho považuji za jednu z nejsilnějších osobností po roce 1989 a člověka, který nekrade, jsou za ním výsledky.“

Volit Jiřího Drahoše pak svým členům a příznivcům doporučilo vedení KDU-ČSL. „Je to kandidát, který vyhovuje našim požadavkům a zároveň získal nejvíc podpisů na svoji petici,“ řekl předseda lidovců Pavel Bělobrádek poté, co stranické předsednictvo v listopadu Drahoše podpořilo. Bělobrádek ale neřekl, koho bude on sám volit.

Starostové a nezávislí podpořili Drahoše už loni v červenci, totéž pak doporučili i dalším stranám od středu napravo. „Jako bývalý předseda Akademie věd s řadou mezinárodních úspěchů může jako jeden z mála kandidátů reálně porazit současnou hlavu státu,“ uvedl šéf poslanců Jan Farský.

Rozpaky v ODS a ČSSD

I když ostatní strany nikoho výslovně nepodpořily, jednotlivé hlasy podpory vůči některým kandidátům zazněly. ODS a ČSSD se ostatně musely vyrovnat s tím, že kandidují jejich bývalí předsedové, kteří stále mají ve svých někdejších stranách stoupence.

Mirek Topolánek, který vedl ODS mezi lety 2003 a 2009, získal slovní, ale v některých případech i finanční podporu od občanskodemokratických politiků. Nynější předseda ODS Petr Fiala se však od Topolánkovy kandidatury distancoval. „Mirek Topolánek není náš člen. Podle jeho slov to není ani náš volič,“ řekl Fiala serveru Info.cz. Sám Fiala neprozradil, komu dá svůj hlas. Zdrženlivost ostatně občanští demokraté projevili, už když Topolánek kandidaturu ohlašoval.

ČSSD pak má v některých obdobích poměrně blízko k Miloši Zemanovi. Bývalý dlouholetý předseda strany Bohuslav Sobotka sice měl s prezidentem zřejmé spory, ale stávající úřadující předseda Milan Chovanec má k Zemanovi blíže a v minulosti vyzýval, aby jej strana v nadcházející volbě podpořila.

„Miloš Zeman je jednou ze tří, čtyř silných porevolučních osobností. To je důvod, proč bychom ho měli podpořit,“ řekl Chovanec v listopadu 2016 v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Strana však nikoho z kandidátů nepodpořila. „Necháme to volně, ať se rozhodnou členové sociální demokracie, koho chtějí volit,“ uvedl její úřadující předseda. Sám prý Zemana volit bude.