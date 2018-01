Komunisté ve sněmovně Babišovu vládu nepodpoří

„Složení vlády a přístup některých ministrů podle našeho názoru nezajišťuje realizaci toho, co je obsaženo ve vládním prohlášení,“ oznámil po jednání stranického vedení předseda KSČM Vojtěch Filip.

„Výkonný výbor doporučil poslaneckému klubu, aby v pokusu o získání důvěry Poslanecké sněmovny důvěru nevyslovil a forma nevyslovení důvěry byla doporučena a schválena poslaneckým klubem jako hlasování ‚proti návrhu‘. To bude pozice na jednání poslanecké sněmovny,“ dodal.

Podle Filipa výkonný výbor stanovisko odsouhlasil masivní většinou a v otázce nepodpory pro Babišův kabinet se zdrželi jen tři členové. Šéf poslanců Pavel Kováčik pak doplnil, že výsledné negativní doporučení stranických špiček zákonodárci přijali jednomyslně – a stejně se zachovají i na středečním jednání pléna. To začíná v půl jedenácté.

Tentokrát ne. Příště možná ano

Filip ocenil, že vláda dala své prohlášení k připomínkám ostatním politickým subjektům, vznesl ale výhrady nad tím, že do dokumentu promítla programy všech stran zastoupených ve sněmovně. „Do konečného textu zahrnulo i věci, se kterými jsme nepočítali,“ konstatoval šéf KSČM.

Navzdory negativnímu postoji pro středeční hlasování jsou ale v ulici Politických vězňů připraveni jednat v případě Babišova druhého vládního pokusu o možné spolupráci, pokud bude druhý kabinet akceptovat více z komunistického programu. „Situace v České republice vyžaduje, aby tady byla vláda s důvěrou. A rozhodovala v akutních věcech,“ podotkl.

Komunistické hlasy by Babišovi nestačily

Komunisté dosud jako jediní podporu Babišovy jednobarevné vlády explicitně neodmítali, jejich hlasy by ovšem k získání důvěry kabinetu beztak nestačily. Ze dvou set hlasů jich ANO drží 78 a KSČM 15 – celkový součet tak nepřekračuje potřebnou nadpoloviční většinu.

Šancí pro případné získání důvěry by proto pro Babiše byla buď podpora dalšího klubu, případně to, aby patnáct jiných poslanců opustilo sál a snížilo kvórum na 185 poslanců. Pak už by dvojsíla ANO a KSČM tvořená 93 poslanci držela většinu jednoho hlasu.

Řešením pro Babišovu žádost o důvěru by nebyla ani nepřímá podpora, tedy stav, kdy by všech patnáct komunistů opustilo sál. Tím by se sice snížil počet poslanců na 185, ANO jich ale stále má jen 78. Plénum dolní komory by se proto muselo intenzivněji vyprázdnit i tak.

Okamura: Nepodpoříme vládu, jejíž členové o nás mluví jako o fašistech

„Toto rozhodnutí se dalo očekávat od okamžiku, kdy SPD oznámila, že důvěru nedá. Komunisté by byli jedinou stranou, která by důvěru poskytovala, a to je pozice, která nedává smysl,“ uvedl na adresu čerstvě deklarovaného stanoviska komunistické strany politolog Daniel Kroupa.

Právě komunisté a SPD vytvořili s hnutím ANO hlasovací alianci při obsazování sněmovního vedení a jednotlivých sněmovních institucí, hnutí Tomia Okamury se ale k možné podpoře menšinové vlády staví odmítavě dlouhodobě a stranický šéf tentýž postoj zopakoval i po hodinové večerní schůzce s prezidentem republiky.

„Andrej Babiš nám nenabídl účast na vládě a neprojednal s námi základní programové body, tudíž nebylo možné najít programové kompromisy,“ konstatoval Okamura. „Hnutí ANO s námi vládnout nechce, buď se nás bojí, nebo mají strach z EU. Nepodpoříme vládu, která neprosazuje náš program a jejíž někteří ministři vlády o nás řekli, že jsme snad fašistické hnutí,“ dodal s kritikou ministryně obrany Karly Šlechtové a šéfa resortu spravedlnosti Roberta Pelikána.

Šéf SPD současně zopakoval stranické stanovisko, které konstantně razí už od říjnového začátku debat o povolebním uspořádání: „Chceme být součástí vládní koalice, protože jenom tak budeme moct prosazovat náš politický program. Chceme pracovat.“