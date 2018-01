Sociální demokracii by mohl vést Jan Hamáček, nevyloučil to. Oficiální kandidáti zatím nejsou

Někdejší hejtman Zimola je jedním ze zakladatelů platformy kritiků současného vedení . Ta podle pátečního prohlášení své kandidáty do vedení nominovat nebude.

V sociální demokracii začaly okresní a krajské konference. Ty mají za úkol vybrat své kandidáty do vedení strany. Mezi členy ČSSD se nejčastěji skloňuje jméno současného místopředsedy strany Jana Hamáčka.

21. dubna mimořádný 10. sjezd KSČM, Nymburk Naopak komunisti ve volbách neuspěli. Mimořádný sjezd svolali na duben do Nymburka. Po volbách šéf strany Vojtěch Filip uvedl, že ve funkci pokračovat nebude.

18. února mimořádný 40. sjezd ČSSD, Hradec Králové Ještě míň hlasů získali do voleb nejsilnější sociální demokrati. Řešit to budou v únoru v Hradci Králové. Kandidaturu na předsedu ještě nikdo oficiálně neoznámil.

13. a 14. ledna 28. kongres ODS, Ostrava Občanští demokrati se už za týden sjedou do Ostravy. Předsednický post bude obhajovat Petr Fiala. Ve funkci by mohl zůstat – ODS je pod jeho vedením druhou nejsilnější sněmovní frakcí.

Naopak Hamáček ambici být předsedou nevyloučil. „Rozhodnu se podle názoru mé domovské organizace, tj. okresu Mladá Boleslav, a podle středočeské ČSSD,“ napsal ČT Hamáček. V Mladé Boleslavi by o tom, koho podpoří do předsednictva strany, měli jednat v pondělí.

Kandidaturu na předsedu ještě nikdo oficiálně neoznámil. Úřadující šéf Milan Chovanec chce dovést stranu jen k únorovému sjezdu, a co bude dál, zatím neřekl. Předsedou strany nechce být ani Lubomír Zaorálek.

O tom, zda není čas na změnu stanov, se uvnitř ČSSD diskutuje. „Z řady organizací přišel návrh na změnu této části stanov a předpokládám, že sjezd v této části nějakým způsobem, ať už třeba vyloučením, stanovy změní,“ domnívá se místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová.

To by Běhounek přivítal. „Stanovisko mé je neměnné, pokud by moje angažmá mělo ČSSD pomoci, jsem připraven vstoupit,“ uvedl pro ČT Běhounek.

V takovém případě by se sjezd pravděpodobně přerušil a předsedu by straníci volili až po zaregistrování nových stanov.

Naposledy byl do čela ČSSD zvolen Bohuslav Sobotka, a to pro celkem čtyři období. Z vedení strany se ale ještě před volbami stáhl.