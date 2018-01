Youtuber Kovy: Spousta lidí říká, že se díky mně začala zajímat o politiku

Příprava videí o politice podle něj vyžaduje víc času. Na jeho diváky mají ale dopad a on chce dosáhnout toho, aby se mladí o politiku zajímali. „Snažím se trochu bojovat proti postojům, že názor jedince nic nezmění. Myslím, že je to vzdávání se vlastní zodpovědnosti,“ řekl.

Za motiv pro natáčení politických videí označil vzestup extremismu na Slovensku ve spojení s Ľudovou stranou. „Tehdy jsem viděl anketu, která ve mně asi něčím pohnula, a to bylo rozhodnutí prvovoličů. Spousta z nich se uchýlila k extrémní volbě. Řekl jsem si v tu chvíli, že tady cítím, že už mám reálný dopad na lidi, kteří toto rozhodnutí udělali. Můžu jim říct, proč to podle mě není správné rozhodnutí,“ podotkl.

Sám vylučuje, že by se na jeho kanálech objevila videa, která by šla na ruku konkrétní politické straně. „Asi bych s tím nedokázal dál nějak existovat, kdybych začal propagovat jeden politický subjekt. Nevím, co by se muselo stát, abych to udělal,“ poznamenal.

Ne že by návrhy od politiků nepřicházely. „Teď před parlamentními volbami to bylo docela veselé. Občas přicházely podivné nabídky, při kterých padají věty typu, že finance nejsou problém a podobně. To není něco, co bych chtěl na kanále mít,“ přiblížil.

Celosvětově se každý měsíc na YouTube dívá 1,5 miliardy lidí. Denně zhlédnou jednu miliardu hodin videí a nahrají 576 tisíc hodin obsahu. Každou minutu je tak nahráno 400 hodin videí. Celkem je na YouTube možno vybírat ze 42 milionů odběratelských kanálů.