PŘEHLED: Na silnicích loni zemřelo 502 lidí, nejméně od roku 1961

„Když dojdeme k závěru, že došlo k porušení předpisů, tak to musíme prokázat. A tato technika, ať už to jsou laserové měřiče, dalekohledy nebo kamery, nám slouží k prokazování protiprávních jednání,“ doplňuje Martin Vondrášek. Prevenci i represi chce letos policie směřovat také k cyklistům a chodcům.

Celoroční počty mrtvých klesaly vytrvale od roku 2008, s výjimkou let 2014 a 2015. V roce 2016 se počet obětí havárií opět snížil. Před rokem 2008 se počet usmrcených při nehodách v Česku pohyboval většinou nad jedním tisícem.

Ministr dopravy chce také dokončit zákon o autoškolách a vzniknout by mohla i profesní komora. „Spoluvytvářela by pravidla, jak se má učit. A autoškoly by měly mít i GPS, aby bylo jasné, že žák hodiny v autoškole najezdil,“ říká ministr Dan Ťok (za ANO).

Součásti změn má být i tzv. řidičák na zkoušku, který by úřady dávaly jen na dva roky s poloviční sazbou bodů a povinností absolvovat kurzy bezpečné jízdy.