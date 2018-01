Jazykovědec Oliva: Slovenština stále obohacuje češtinu, třeba slovem „dovolenkový“

Ani pětadvacet let od rozpadu společného státu neukončilo vzájemný vliv mezi češtinou a slovenštinou, a přestože Češi přicházejí do kontaktu se sousední řečí méně často než Slováci, ze slovenštiny čerpají i dnes. Ve vysílání ČT24 na to upozornil jazykovědec Karel Oliva, podle kterého může být příkladem vypůjčené přídavné jméno dovolenkový.