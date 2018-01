Perný politický rok 2018 odstartoval. První zkouškou bude hlasování o důvěře Babišově vládě

Možnou podporu zatím připouští jen komunisté. Definitivně se ale rozhodnou až devátého ledna, tedy den před hlasováním o důvěře.

Další strany vzkazují, že 10. leden úspěšný pro vládu nebude. „Vládu Andreje Babiše nepodpoříme, říkali jsme to celou dobu,“ potvrzuje předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Podmínky nebyly naplněny. Není to vláda, kde by byla dominantní role ANO. Je to vláda, kde je jen ANO – Babišovi muži a ženy,“ dodává předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Není splněna zásadní podmínka, která je nutná, nikoliv však dostatečná – že ve vládě nemá být člověk, kterému hrozí kriminál,“ poukazuje na kauzu kolem Čapího hnízda šéf lidovců Pavel Bělobrádek. Stejné stanovisko má i předseda STAN Petr Gazdík.