Česko pokryje náledí, východ republiky navíc zasype sníh

Kvůli sněžení výstraha s vysokým stupněm nebezpečí

Většinu území východní Moravy a Slezska také zasáhne sněžení: do pátečního rána by mělo napadnout 5–15 centimetrů sněhu. Ve vyšších polohách Bílých Karpat a Vsetínska to ale může být i 20 centimetrů a nejvíc sněhu hrozí v Beskydech v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín, kde to může být i 40 centimetrů.

Meteorologická výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí od čtvrtečních 22:00 do pátečních 10:00 pro Zlínský kraj, část Moravskoslezského kraje a také pro Hodonínsko.