Horní úsek lanovky na Sněžku zastavil silný vítr, turisté musí na vrchol pěšky

Lanovka na Sněžku může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. „Vítr dosahuje v nárazech až 22 metrů za sekundu, tedy 79 kilometrů za hodinu. Horní úsek kvůli silnému větru stojí už několik dní,“ řekl v úterý náčelník lanové dráhy Jiří Martinec.

Z Růžové hory to je na vrchol 2,5 kilometru pěšky. Další možností k výstupu na Sněžku je delší cesta Obřím dolem, která byla v horním úseku od kapličky do Obřího sedla do minulého týdne kvůli polomům po nedávné vichřici Herwart uzavřená.

Modrá turistická trasa Obřím dolem je v zimě oblíbená hlavně mezi skialpinisty, kteří se tudy dostávají na hlavní krkonošský hřeben.

Kabinová lanovka je po kompletní rekonstrukci v provozu na prvním úseku od prosince 2013, na druhém úseku jezdí od února 2014.