Charita trhá rekordy. Češi jsou rok od roku stále štědřejší

To je zhruba o půl miliardy více než v předchozím roce a asi 2,7krát více než na začátku milénia. Objem darů tak roste rychleji než ekonomika.

Drobní dárci se přitom dobrovolně vzdali téměř dvou miliard korun. A to ještě spousta lidí daruje peníze, aniž by to uvedla v daňovém přiznání, z něhož se statistiky počítají. Odhaduje se tak, že celková částka bude dvojnásobná. Firmy pak přispěly rekordními 3,7 miliardy korun.

Nejštědřejší národ postkomunistické Evropy

Podle expertů Češi svou štědrostí z postkomunistických států vyčnívají. A pokračují v tradici filantropie svých předků z dob první republiky. „Češi jsou i ve srovnání s okolními zeměmi poměrně štědří. Zatímco v uplynulých letech darovali zejména v případě katastrof, nyní statistiky ukazují, že nejvíce k dárcovství oslovuje podpora nemocných, handicapovaných a lidí v obtížných sociálních podmínkách,“ upřesňuje Klára Šplíchalová, ředitelka společnosti Fórum dárců.

„Češi zaslouží pochválit. Každým rokem roste počet lidí, kteří podpoří dobrou věc. Nám letos přibylo více než 3,5 tisíce pravidelných dárců,“ přitakává Tomáš Vyhnálek z organizace Člověk v tísni, která tak má již přes 24 tisíc dárců, kteří přispívají každý měsíc. Dohromady v letošním roce poslali 75 milionů korun, což je o zhruba deset milionů více než loni. Zhruba stejný obnos pak darovali lidé nárazově.

Ještě větším počtem pravidelných dárců se může pochlubit Nadace Charty 77, která spravuje Konto Bariéry. Je jich kolem 40 tisíc. Další tisíce lidí pak posílají peníze v rámci jednorázových sbírek. Například na bionickou ruku Honzovi, Davidovi a Jonášovi. „Tyhle konkrétní sbírky jsme vyhlásili s podporou zpravodajských pořadů České televize a měly obrovský ohlas. Za čtyři dny po odvysílání první reportáže byla na účtu veřejné sbírky celá potřebná částka pro Honzu – 1,2 milionu korun. Úžasným tempem postupuje sbírka dál,“ říká výkonná ředitelka nadace Božena Jirků. Dohromady Konto Bariéry vybere zhruba 70 milionů ročně.

Česká pomoc ve třetině světa

Stále více Čechů směřuje svou podporu i do tuzemské odnože dětského fondu OSN UNICEF. Jen od ledna do konce října fond vybral přes 50 milionů korun a to ještě není započítaný výrazně „štědřejší“ prosinec. České peníze tak prostřednictvím UNICEF pomáhají v téměř sedmdesáti státech světa. Letos měla například velkou odezvu sbírka na pomoc dětem v Jižním Súdánu, kde byl na jaře oficiálně vyhlášen hladomor.

Čeští dárci podpořili tuto konkrétní sbírku 3,6 milionu. „Aktuálně nás podporuje přibližně 46 tisíc Čechů. Vzhledem k právě probíhající vánoční kampani očekáváme, že nás do konce roku podpoří ještě přibližně 5 tisíc lidí. Pravidelní dárci tvoří přibližně polovinu z celkového počtu dárců,“ upřesnil před několika dny mluvčí UNICEF ČR Miroslav Ledvinka.

Kasičky nahrazuje on-line

Zajímavé srovnání nabízí třeba i Zdeněk Mihalco z Nadace Via. Podle jeho dat letos výrazně vzrostlo takzvané on-line dárcovství. „Zatímco lidé loni přes službu Darujme.cz, kterou provozujeme, přispěli na dobročinnost on-line 28 miliony korun, letos to bude zhruba 50 milionů korun,“ vypočítává.

Právě digitální svět je budoucností filantropie a zaznamenává dynamický růst, umožňuje rychlou reakci, jednoduchou a bezpečnou platbu a obecně spoustu možností – třeba charitativní crowdfunding nebo sbírkové spojenectví.

Zatímco před lety dávali Češi přednost spíše nárazové pomoci, v současnosti svou filantropii směřují k dlouhodobé podpoře, což je pro charitativní organizace nejefektivnější. Například téměř polovina dárcovských SMS (DMS) odeslaných v loňském roce byla ročních – tedy dlouhodobých. Pětina ze všech dárců pak přispívá do kasiček takzvaně „na ulici.“