Vyprahlá místa i netušené zásobárny. Průzkum za půl miliardy zmapoval podzemní zdroje vody

I to by v budoucnu byla šance pro střední a jižní Moravu. Z bohatých jesenických zdrojů by se mohla voda přečerpávat do suchých jižních oblastí. Koneckonců česká vláda se obecně tímto eventuálním řešením případných krizí zabývá.

Rajony bohaté na vodu, o nichž se ví dlouhá léta, pak leží v Čechách. A i nynější průzkum to potvrdil. Velké zdroje jsou v oblasti takzvané České křídové tabule, což je území rozkládající se od Ústí nad Labem po Mnichovo hradiště na Mladoboleslavsku. „Dále lze jmenovat i východní Čechy mezi Litomyšlí, Chocní a Poličkou. Vydatnost těchto zmíněných zdrojů několikanásobně převyšují aktuální čerpání,“ doplňuje Venera.