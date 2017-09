Přes 2000 dětí má málo růstového hormonu. Klíčová je včasná léčba

Děti jako Matěj měli větší štěstí. Lékařka mu přišla na poruchu růstu už ve dvou měsících, nyní tak už dohnal své vrstevníky. Komplikace většinou pediatři odhalí včas, v některých případech se ale děti začnou léčit až v mladším školním věku.

Příčin nedostatečného růstu může být víc. Může jít o onemocnění ledvin, ale také nedostatek růstového hormonu. Léčba spočívá v jeho umělém dodávání.

„Pokud se s léčbou začne a je efektivní… pak se podává po celou dobu, co dítě roste, u dívek to může být do patnácti šestnácti let, u chlapců i o něco déle,“ vysvětluje Štěpánka Průhová z pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Motol.

Loni se růstovým hormonem v Česku léčilo 2058 dětí. Možností přitom léčba nabízí dětským pacientům i jejich rodinám víc než dřív. „Určitě to není úplně bezbolestivý, ta bolest tam určitě nějaká je, ale jelikož už pícháme tu injekci každý večer pět let, tak už si na to svým způsobem zvykl,“ dodává matka Matěje Eva Chodorová.

Rodičům lékaři doporučují sledovat růst pomocí měření a grafů. V případě pochybností by měli kontaktovat lékaře. Jako všude jinde i tady platí – čím dříve, tím lépe.