Malá letiště v Česku bojují o přežití. V Pardubicích i Karlových Varech přesto věří, že se zachrání

Pardubice věří, že už nejsou na dně

Moderní stavba má odstartovat oživení pardubického letiště a právě společnost Ryanair trvala na novém terminálu. „Věřím, že v letošním roce už se odrážíme ode dna. Pokud by nám počet odbavených cestujících vzrostl o sto procent na minimálně šedesát tisíc, budu velice ráda,“ sdělila ředitelka EBA Hana Šmejkalová.

EBA loni skončila ve ztrátě, přesto bude linku do Londýna v příštích letech dotovat, formou nižších poplatků. Podporu plánují i akcionáři, město Pardubice a kraj nakoupí reklamu za miliony korun.

Pardubické letiště letos vydělávalo hlavně na charterových a soukromých letech. Od března obnovila společnost Rossiya spojení s Petrohradem, létá se i do Moskvy. Spolupráci přislíbil i další dopravce Red Wings.

Karlovy Vary drží nad vodou Izrael

Linka mezi Karlovými Vary a izraelským Tel Avivem dopravila od června do srpna do lázní přes jeden a půl tisíce turistů. Linka byla zavedena na objednávku soukromé společnosti a linky do Izraele a uzbeckého Taškentu tak byly letos nejúspěšnější. Každé letadlo obsadilo 100 až 180 cestujících. Naopak krachem skončil pokus o zavedení první linky na západ, do německého Düsseldorfu. Tady jedno letadlo vezlo v průměru jen 25 pasažérů.

Letiště v posledních letech odbavuje stále méně cestujících. Za poklesem je hlavně nezájem ruských turistů na dnes už jediné pravidelné lince z Moskvy. „Drtivá většina cestujících dnes létá do Prahy, protože tam jsou podstatně nižší ceny letenek,“ sdělil marketingový manažer letiště Karlovy Vary Radek Zábranský.

V některých případech může být rozdíl až deset tisíc korun. Méně cestujících pro letiště znamená ztrátu peněz na poplatcích i menší tržby obchodů v letištní hale. Kraj tak chce proto dál rozšiřovat hlavně sezonní linky. Plánuje také investovat do rozšíření vzletové dráhy kvůli požadavkům některých společností, třeba irského Ryanairu.